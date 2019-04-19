Заказавший Шнурова Разин решился на крайние меры

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян отмечает, что закон должен приять сторону Андрея Разина. По словам общественника, Сергей Шнуров совсем распоясался.
"Выпускать Шнурова в прямой эфир это уже изначально была довольно сомнительная затея. Все прекрасно знают какие словечки он вставляет. А это неуместное сравнение столицы нашей Родины с женским половым органом – это вообще за гранью. Надеюсь, что данный контент будет удален. Никто не вправе осыпать оскорблениями и неуместными сравнениями Москву. На мой взгляд, давно уже пришло время уравнять телевизионные каналы и YouTube-каналы с миллионной аудиторией. Я говорю о ненормативной лексике, которая запрещена на ТВ, но процветает в популярных каналах в Интернете. Если блогам и каналам миллионникам будет запрещено воспроизводить контент с матом, то это пойдет на пользу всем", – рассказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".
Напомним, Сергей Шнуров в эфире клубного ток-шоу "Z+" грубо высказался о российской столице. Эти слова до глубины души ранили продюсера Андрея Разина. В своих соцсетях он сгоряча "заказал" противника: предложил москвичам пять миллионов за избиение музыканта и защиту в суде. Поостыв, основатель "Ласкового мая" пост удалил и написал новый – не такой кровожадный.
Сергей Шнуров, в свою очередь, тоже затаил обиду и пожаловался на Разина в прокуратуру. Продюсер в ответ пошел на крайние меры: обратился к Фемиде. Андрей требует обязать "Зенит" удалить выпуск с участием вокалиста "Ленинграда" и любые его фрагменты из Сети. Также он хочет, чтобы клуб опубликовал на официальном сайте свою позицию в отношении высказывания музыканта, которые по мнению Разина "являются по своей форме и содержанию дерзкими и издевательски циничными, противоречащими установленным правилам в обществе" и говорят "о явном неуважении к нашему обществу, государству и конституции".
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