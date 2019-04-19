Заказавший Шнурова Разин решился на крайние меры

Противостояние Андрея Разина и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова приняло серьезные обороты. Продюсер "Ласкового мая" подал иск к футбольному клубу "Зенит" о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян отмечает, что закон должен приять сторону Андрея Разина. По словам общественника, Сергей Шнуров совсем распоясался.

"Выпускать Шнурова в прямой эфир это уже изначально была довольно сомнительная затея. Все прекрасно знают какие словечки он вставляет. А это неуместное сравнение столицы нашей Родины с женским половым органом – это вообще за гранью. Надеюсь, что данный контент будет удален. Никто не вправе осыпать оскорблениями и неуместными сравнениями Москву. На мой взгляд, давно уже пришло время уравнять телевизионные каналы и YouTube-каналы с миллионной аудиторией. Я говорю о ненормативной лексике, которая запрещена на ТВ, но процветает в популярных каналах в Интернете. Если блогам и каналам миллионникам будет запрещено воспроизводить контент с матом, то это пойдет на пользу всем", – рассказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".

Напомним, Сергей Шнуров в эфире клубного ток-шоу "Z+" грубо высказался о российской столице. Эти слова до глубины души ранили продюсера Андрея Разина. В своих соцсетях он сгоряча "заказал" противника: предложил москвичам пять миллионов за избиение музыканта и защиту в суде. Поостыв, основатель "Ласкового мая" пост удалил и написал новый – не такой кровожадный.

Сергей Шнуров, в свою очередь, тоже затаил обиду и пожаловался на Разина в прокуратуру. Продюсер в ответ пошел на крайние меры: обратился к Фемиде. Андрей требует обязать "Зенит" удалить выпуск с участием вокалиста "Ленинграда" и любые его фрагменты из Сети. Также он хочет, чтобы клуб опубликовал на официальном сайте свою позицию в отношении высказывания музыканта, которые по мнению Разина "являются по своей форме и содержанию дерзкими и издевательски циничными, противоречащими установленным правилам в обществе" и говорят "о явном неуважении к нашему обществу, государству и конституции".