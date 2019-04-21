"Показуха!": Рудковскую вывели на чистую воду

Музыкальный продюсер Яна Рудковская регулярно публикует в личном микроблоге фотографии своих завтраков. Один из последних постов пришелся совсем не по вкусу пользователям.

Несколько дней назад звезда разместила в Instagram снимок, на котором запечатлен красиво сервированный стол. На нем можно увидеть вазу с пионами, чашку чая, блюдце с творожной запеканкой и тарелку с ломтиками колбасы и дольками помидора. "Говорят, что у меня самые красивые завтраки, но могут скоро оказаться и ужины тоже", – обратилась к пользователям Яна Рудковская.

Один из подписчиков заявил, что кадр ему совсем не понравился. Он отметил, что завтрак нельзя считать красивым, если он включает в себя обычную колбасу. "Завтраки не такие уж красивые, особенно колбаса", – написал комментатор. Другой пользователь назвал такой пост "показухой". По его мнению, телеведущая специально выбрала такую скромную пищу, чтобы привлечь поклонников.

На возмущенные комментарии поспешила ответить сама музыкальный продюсер. Яна Рудковская призналась, что поклонникам бывает сложно угодить. Они обрушатся с критикой как на фотографию роскошного завтрака, так и обыкновенного приема пищи. "Извините, не каждый день хлеб с маслом и с икрой, иногда и колбаса шикарно заходит, диетическая", – приводит слова знаменитости Teleprogramma.pro.

Другие пользователи обратили внимание, что стол сервирован на одного человека, и принялись интересоваться, почему звезда завтракает в одиночестве. "А что завтрак на одного человека?", "А почему всегда на одну персону?", – спрашивали комментаторы. Некоторые юзеры, наоборот, пришли в восхищение от красиво украшенного стола. "Идеальный завтрак", "Очень соскучились по вашим завтракам", "Очень красиво и эстетичное", – поделились своими мыслями подписчики.