Молодая фигуристка ответила на нападки Плющенко
В понедельник, 15 апреля, муж продюсера Яны Рудковской рассказал, что одна из его воспитанниц решила вернуться к своему бывшему тренеру Светлане Пановой. Фигурист заявил, что причиной ухода Анастасии Таракановой стала ее чрезмерная эмоциональность. Девушка близко к сердцу воспринимала каждый промах.
Евгений Плющенко отметил, что не раз пытался вразумить чувствительную ученицу. "Я просил ее не психовать на льду, но она срывалась. Что-то не получается, и она начинает кричать и плакать, устраивать истерики", – вспомнил он. Однако юная спортменка отказалась пересмотреть свое поведение, и в итоге им пришлось расстаться, передает РИА Новости.
Спустя некоторое время Анастасия Тараканова поспешила ответить на заявление бывшего тренера. По ее словам, истинной причиной смены наставника стал не истеричный характер, а нехватка ледовых площадок и переполненная группа.
"У меня было в два раза меньше времени льда в неделю, чем у соперниц, группа переполнена. Да и площадка маленькая, я так и не смогла к ней привыкнуть. В феврале обещали предоставить другой лед, но ничего не изменилось", – написала девушка в социальной сети Instagram.
Фигуристка отметила, что всегда с большим уважением относилась к Евгению Плющенко, и поблагодарила его за работу. "Вы мне очень много всего дали, я у вас старалась как могла!", – поделилась девушка. Однако она отказалась объяснять, почему решила вернуться именно к Светлане Пановой.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что в провале фигуристов на турнире в Сайтаме виноват Евгений Плющенко. Он слишком долго был в большом спорте и не давал дорогу молодым. Сам спортсмен ответил, что никогда не был ни для кого преградой, сообщает Ura.ru.
Поклонники в недоумении
Пианистка показала любовные утехи с певцом
Примадонна сделала резкое заявление
Певица до сих пор переживает из-за семейной драмы
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Самоубийство это больно?
Лена Миро-скандальный уродец.
Хочу найти мужчину
Межрасовый брак
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Секс за деньги
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Россия выгони СНГ ,гасторбайторов ,и эмигрантов горе -неуклюжих людей,и развитый мир повернётся к тебе лицом!
Прервать беременность
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Началова, Булдаков, Децл ...
Отшила лучшего друга
Секс во время беременности
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Свекровь не союзник
Как понять твой человек или не твой?
Расскажите про роды
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Павел Воля
Мера Владивостока посадили в тюрьму!
Японская диета
Поцелуй это измена?
Английская диета
Никогда не делайте отбеливание зубов
Ефремов
Лев и Дева