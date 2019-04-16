Молодая фигуристка ответила на нападки Плющенко

Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Вторник 16 апреля
Лента новостей
12:42
Паллиативная помощь в России становится доступнее
12:35
Крик души: одинокая Лорак расплакалась от страданий по бывшему мужу
12:15
Госдума обеспечила надежность Рунета
12:05
Бондарчук раскрыла правду о бывшем муже
11:56
В Серпухове в страшном пожаре погибли дети
11:54
"Беги, глупец": Топалов напросился на хорошую взбучку от жены
11:30
"Отдает подлостью": звезда "Дома-2" пригвоздила зарабатывающую на сыне Рудковскую
11:13
"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
10:53
Сотрудницу метро взял в заложницы опасный рецидивист
10:41
Капризная Маркл погнала в шею очередного помощника
10:31
"Смачная!": звезда "Дома-2" возбудила народ пикантным видео
10:20
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
10:04
"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери
09:29
Пугачева устроила разгром после слов выругавшейся Сердючки
09:19
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу метро в Москве
09:15
"Слишком горячо": Семенович взбудоражила мужчин откровенным фото
09:04
Бывший муж влез в грязные разборки с любовником Началовой
08:49
Надежда Савченко вышла на свободу
08:16
Тяжелобольная солистка SEREBRO вышла на связь
07:03
"Решил отбить": необычный соперник угрожает браку Пугачевой и Галкина
06:30
Русофоб Зеленский пошел по стопам Порошенко
05:02
"Цифра роковая": в смертях Началовой и Децла нашли мистическое совпадение
03:01
Лазарев выбрал самую красивую девушку России
01:00
Зудина опростоволосилась в прямом эфире
22:59
Тайные подробности юбилейного концерта Пугачевой
22:00
Верка Сердючка отправится на "Евровидение-2019" от Украины
21:51
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
21:39
Володин: Жилье граждан нужно защитить от мошенничества
21:14
"Ходячий вынос мозга": фригидную Бузову назвали кошмаром любого мужика
20:45
Дакота резко ответила на слухи о связи с женатым
20:34
Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов
20:23
Жуткий пожар в Соборе Парижской Богоматери попал на видео
20:08
Повалий публично обратилась к празднующей Пугачевой
20:05
Брошенная звезда "Ранеток" разделась для нового кавалера
19:23
"Лучше бы раньше": Звезда Comedy Woman рассказала о борьбе с раком
19:12
Пугачева заставила фанаток целый день ждать у ворот
18:44
Неожиданное назначение сына Лукашенко
18:06
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
17:47
Переживший трагедию Резник заговорил о самоубийстве
17:23
Собчак уличили в наркомании после "демонических" танцев
17:17
Принимающая поздравления Пугачева взбесилась от упоминания о муже
17:17
В доме на севере Москвы горел балкон
17:16
"ЕР" выявила проблемы с нацпроектами в Чувашии и Марий Эл
16:46
На Западе объявили об убийстве Зеленского
16:46
Раскрыт вред частого мытья
16:42
Житель Петербурга погиб при взрыве гранаты
16:10
Угроза с тыла
16:04
Maruv довела до истерики украинцев признанием в любви к России
15:39
Порошенко выдвинул серьезное обвинение в адрес Зеленского
15:30
Скандал в день юбилея: Пугачеву лишили высшей государственной награды
15:25
"Ему помереть не дали": Зверев в слезах впервые рассказал правду о сыне
15:22
В Башкирии женщину наказали за комментарий в "Вконтакте"
14:48
Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым
14:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 апреля 2019 года
14:31
"Жалкие ничтожества": муж набросился на обидчиков Гагариной
14:05
Пустившийся в пляс алкоголик Порошенко стал посмешищем
13:51
Лижущиеся в постели Цымбалюк-Романовская и Шаляпин предстали во всей красе
13:46
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)
13:44
Под Щербинкой "гонщик" на BMW утопил машину в пруду
13:41
Оскандалившуюся Малышеву прижали к стенке
13:27
Мужу Ксении Бородиной сделали операцию
13:16
Британские моряки-наркоманы сорвали секретную миссию (видео)
12:52
"Месяц не расчесывалась": Ковальчук разнесли за неряшливый образ
12:40
Больной раком Юдашкин пустился в пляс с красавицей Навкой
12:31
"Взрыв мозга": люди в шоке после сообщения о закрытии Крымского моста
12:31
Внук бывшего вице-президента АвтоВАЗа стал участником смертельного ДТП в Москве
12:29
Смелые наряды молодящейся Пугачевой
12:20
"Было страшно!": Меньшиков разоткровенничался о контакте с Пугачевой
11:54
"Довели!": Пугачева эмоционально отреагировала на поздравления детей и мужа
11:53
"Молится на Америку": снимок Топурии с флагом привел народ в ярость
11:50
Пьяная женщина сожгла дом с детьми после ссоры с мужем
11:50
Любвеобильная Водонаева быстро нашла замену мужу
11:31
Почему нельзя трогать личные вещи умершей от порчи Началовой
11:22
Боярский ужаснул постаревшим видом
11:22
Алсу ответила на жесткие слова Лободы о судьбе ее дочери
11:03
Комик Зеленский публично унизил зарвавшегося Порошенко
10:56
Путин поздравил Пугачеву с 70-летием
10:42
Солистку SEREBRO срочно госпитализировали
10:25
Брежнева рассказала о родах 18-летней дочки
10:15
Чехова назвала цену своей задней части (видео)
09:57
"Как же она достала!": юбилейная вакханалия Пугачевой довела до тошноты
09:57
Россияне пришли в восторг от игр Галкина с дочерью (видео)
09:42
Пугачева отправила Началову на кладбище
09:42
"Хочет, чтобы все было естественно": Маркл удивила выходкой накануне родов
09:23
Жасмин открыла рот от поступка Навки
09:04
Скончалась муза Ингмара Бергмана
08:57
Близкие раскрыли подробности беременности Савельевой
08:51
Запрещенный клип Пугачевой увидел свет (видео)
08:37
Россияне выбрали самую любимую песню Пугачевой
08:07
Рудковская ради сына пошла на унижение
06:30
Лукашенко сделал важное заявление после атаки на Путина
06:05
Пугачева получила неожиданное поздравление с юбилеем
02:03
Заподозренной в алкоголизме Джоли нашли оправдание
00:02
"Противно": голые Солнцев и его жена-пенсионерка вызвали омерзение
22:01
Вскрылся неловкий обман беременной принцессы Дианы
20:00
Переделанную Барановскую поддержали после шокирующего признания
18:00
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 апреля 2019 года
17:21
Коллега обвинила Собчак в мошенничестве
16:42
Караулова возбудила народ постельным фото без ретуши
15:52
Отдохнувший в Париже Зеленский наплевал на дебаты с Порошенко
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на неделю
В Воронеже умерла известная художница
От отца Децла спрятали внука
Грязный Порошенко заработал обидное прозвище
В Петербурге избили депутата Милонова
Дочь Панина отказалась встречаться с матерью
Спорт

Молодая фигуристка ответила на нападки Плющенко

Евгений Плющенко. Фото: www.globallookpress.com
Спортсменка Анастасия Тараканова прокомментировала свой уход из академии фигуриста Евгения Плющенко. Пост появился на странице девушки в Instagram.
прочитано 104 раза

В понедельник, 15 апреля, муж продюсера Яны Рудковской рассказал, что одна из его воспитанниц решила вернуться к своему бывшему тренеру Светлане Пановой. Фигурист заявил, что причиной ухода Анастасии Таракановой стала ее чрезмерная эмоциональность. Девушка близко к сердцу воспринимала каждый промах. 

ПО ТЕМЕ

Плющенко сцепился с Костомаровым из-за Загитовой

Сын Рудковской и Плющенко оказался в центре скандала

 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Евгений Плющенко отметил, что не раз пытался вразумить чувствительную ученицу. "Я просил ее не психовать на льду, но она срывалась. Что-то не получается, и она начинает кричать и плакать, устраивать истерики", – вспомнил он. Однако юная спортменка отказалась пересмотреть свое поведение, и в итоге им пришлось расстаться, передает РИА Новости.

Спустя некоторое время Анастасия Тараканова поспешила ответить на заявление бывшего тренера. По ее словам, истинной причиной смены наставника стал не истеричный характер, а нехватка ледовых площадок и переполненная группа.

"У меня было в два раза меньше времени льда в неделю, чем у соперниц, группа переполнена. Да и площадка маленькая, я так и не смогла к ней привыкнуть. В феврале обещали предоставить другой лед, но ничего не изменилось", – написала девушка в социальной сети Instagram.

Фигуристка отметила, что всегда с большим уважением относилась к Евгению Плющенко, и поблагодарила его за работу. "Вы мне очень много всего дали, я у вас старалась как могла!", – поделилась девушка. Однако она отказалась объяснять, почему решила вернуться именно к Светлане Пановой. 

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что в провале фигуристов на турнире в Сайтаме виноват Евгений Плющенко. Он слишком долго был в большом спорте и не давал дорогу молодым. Сам спортсмен ответил, что никогда не был ни для кого преградой, сообщает Ura.ru.

Автор: Полина Крылова16 апреля 2019, 12:38

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Неожиданное назначение сына Лукашенко
На Западе объявили об убийстве Зеленского
Порошенко выдвинул серьезное обвинение в адрес Зеленского
Пустившийся в пляс алкоголик Порошенко стал посмешищем

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская с оркестром погибшего Халилова устроила сюрприз для любимых россиян
Марата Башарова сняли в обнимку с другой женщиной
Бондарчук раскрыла правду о бывшем муже
"Беги, глупец": Топалов напросился на хорошую взбучку от жены

Проишествия

"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
Ужас на могилах: девушка ослепла после посещения кладбища

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Скандал в день юбилея: Пугачеву лишили высшей государственной награды

Поклонники в недоумении
Шоу-бизнес

Лижущиеся в постели Цымбалюк-Романовская и Шаляпин предстали во всей красе

Пианистка показала любовные утехи с певцом
Шоу-бизнес

"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву

Примадонна сделала резкое заявление
Шоу-бизнес

Крик души: одинокая Лорак расплакалась от страданий по бывшему мужу

Певица до сих пор переживает из-за семейной драмы

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Вдова Марьянова убивает себя
Совет на выходные
Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду

Фоторепортажи

"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери
Лазарев выбрал самую красивую девушку России
Смелые наряды молодящейся Пугачевой
Полька с грудью восьмого размера покоряет мир

Спорт

Мамаева задушили в автозаке
Футболистов "Спартака" обвинили в продажности
"Подобрал пожарник": Тутберидзе опозорили перед всей страной
"У Загитовой нет шансов": Тутберидзе показала новую ученицу

Регионы

В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)
Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве
Сделано предупреждение об обрушении Крымского моста
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru