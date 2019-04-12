Распоясавшейся звезде шоу "Дом-2" грозит суд
Именно так молодой мужчина заявил сидя на лобном месте. Как выяснилось, его смешала с грязью жительница "Дома-2" Аня Брянская. Участник шоу потребовал у распоясавшейся девушки извинений, но та ответила отказом.
Егоров, кстати, отслуживший 10 лет в полиции, теперь намерен решать вопрос в правовом поле. Свою честь и достоинство он будет защищать в суде. Отметим, что заявление Вовы у других участников шоу "Дом-2" вызвало неоднозначную реакцию. Они не приняли его угрозы всерьез.
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