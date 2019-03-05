Неуравновешенную звезду "Дома-2" гонят с проекта (видео)
Алексей Купин сам под угрозой изгнания с проекта – за драку с новым участником Кириллом Орловым. Судя по всему, молодой человек решил "перевести стрелки" и набросился на Милену Безбородову. Цель была выбрана верно: 19-летняя звезда "Дома-2" "достала" не только своих коллег по проекту, но и телезрителей.
Милена получила от Алексея по полной программе – в том числе были рекомендации кавалеру звезды "Дома-2" Безносу "заткнуть рот своей тупорылой". Алексей Безнос, от которого Милена ждет ребенка, особо не возражал и нежно уговаривал любимую помолчать. Безуспешно. Чем все окончилось, телезрители узнают в эфире 5 марта.
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