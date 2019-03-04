"Шизофрения": истерика звезды "Дома-2" шокировала зрителей
Поведение 19-летней Милены и раньше вызывало у зрителей сомнения в ее уравновешенности. Однако многие находили оправдание ее срывам: большинство поклонников уверены, что ее доводит до такого состояния Алексей Безус.
Звезда "Дома-2" снова не сдержалась и набросилась на своего избранника с кулаками. Милена пыталась убедить Алексея "быть нормальным" – ведь Безус не изменил своим замашкам тирана даже после того, как стало известно о беременности Милены.
Подробности эпической битвы звезды "Дома-2" со своим возлюбленным поклонники скандального телепроекта смогут увидеть в эфире 5 марта. Напомним, что телезрители уже просили руководство программы удалить эту пару из шоу – так нервируют поклонников постоянные стычки неуравновешенных звезд "Дома-2".
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