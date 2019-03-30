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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 марта 2019 года

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Скандалы с участием звезд-шоу бизнеса продолжают вспыхивать и разгораться с новой силой. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 марта 2019 года.
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"Большая потеря": Собчак скорбит из-за страшной утраты

Телеведущая шокирована печальной новостью о кончине экс-главного редактора журнала "Коммерсант-Власть" Максима Ковальского. Ксения Собчак посвятила пост в своем Telegram-канале умершему журналисту.  

Журналист ушел из жизни 29 марта в возрасте 54 лет. По данным "Коммерсанта", мужчина ушел из жизни в 22:30. "Болезнь оказалась сильнее", – коротко сказано о причинах смерти Ковальского. По некоторым данным, он болел раком.

После обвинений мужа Алсу в изменах вскрылась правда о светском "гадюшнике"

Скандальный блогер Лена Миро встала на сторону знаменитости, супруга которой якобы уличили в неверности. Певица Алсу дала повод для обсуждения обратной стороны российского шоу-бизнеса.

"Светские тусовщики все про всех знают, даже если все это – слухи. Мужа Алсу, бизнесмена Яна Абрамова обвинили в постоянных изменах жене", – констатировала в своем микроблоге в "ЖЖ" Лена Миро. Ранее певица в интервью заявила, что не представляет, чтобы она тусовалась до утра, а супруг с этим мирился.

"Ниже некуда": названы реальные гонорары Началовой

Смерть Юлии Началовой потрясла многих. О певице мало писали при жизни, однако после ее ухода журналисты вытащили на свет множество сенсационных подробностей. Так, уже перестало быть секретом, что Юлия Началова в последние годы буквально сводила концы с концами и соглашалась на любые предложения даже за ничтожно низкие по меркам российского шоу-бизнеса гонорары.

Сейчас стали известны конкретные суммы, которые Началова получала за свои выступления. Как пишет издание "Экономика сегодня", за концерт вместе с Татьяной Булановой в честь очередной годовщины окончания строительства объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС Началова заработала чуть больше 160 тысяч рублей. Буланова при этом получила 236,5 тысяч. Это, отмечают в комментариях к статье, "ниже некуда".

"Не взяла кошелек": попрошайка Гузеева выманила перчик у Хасана

В программе "Живая жизнь" на Первом канале звезда поделилась интересным рецептом, основой которого стала гречка. "Пост продолжается, и я понимаю, что уже все слегка подустали от привычного набора продуктов. Я дам некоторые советы", – заявила Лариса Гузеева.

Придя на рынок, знаменитость подошла к продавщице и попросила ее дать ей разный лук: порей, синий крымский, шалот и обычный репчатый. "Я все это беру", – отметила актриса. Затем она подошла к другой витрине, где выпросила еще один ингредиент.

Вскрылись неизвестные подробности о болезни Жанны Фриске

Летом будет четыре года, как умерла Жана Фриске. "Как они мне дались? А дались ли мне они вообще?" – задала риторический вопрос Ольга Орлова. Она призналась, что только через два года к ней пришло осознание, что Жанны Фриске больше нет.

До сих пор она хранит номер телефона подруги, общается с ее родителями. Оказывается, Ольга Орлова не сразу узнала о болезни Жанны Фриске. Вначале она скрывала от всех, уехала в Германию, где проходила лечение. По словам матери Жанны, короткое интервью с которой тоже показали на шоу, Дмитрий Шепелев, возлюбленный певицы, нашел для нее клинику, куда легла певица, но вскоре выяснилось, что это хоспис. "Он унижал ее во всем, а она его любила", – с горечью констатировала мать Фриске.

Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 марта 2019 года, в разделе и специальных сюжетах.

30 марта 2019, 15:48

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