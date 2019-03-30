"Большая потеря": Собчак скорбит из-за страшной утраты
Журналист ушел из жизни 29 марта в возрасте 54 лет. По данным "Коммерсанта", мужчина ушел из жизни в 22:30. "Болезнь оказалась сильнее", – коротко сказано о причинах смерти Ковальского. По некоторым данным, он болел раком.
Ксения Собчак почтила память коллеги. "Прочла, что Максим Ковальский умер. Светлая память! Большая потеря, редкий профессионал", - написала в своем Telegram-канале знаменитость.
Ковальский начал работу в "Коммерсанте" в 1990 году. В 1999 году он стал главным редактором журнала "Коммерсант-Власть" и проработал на этой должности до 2011 года. Пост он покинул после того, как издание опубликовало фотографию избирательного бюллетеня с нецензурной надписью в адрес Владимира Путина.
Затем Максим Ковальский работал главным редактором в издании OpenSpace.ru. после его закрытия вернулся в "Коммерсант", заняв должность креативного директора.
Отметим, что сама Ксения Собчак переживает сейчас непростой период. Так, в марте она с супругом, артистом Максимом Виторганом объявили о расставании. Телеведущую подозревают в романе с режиссером Константином Богомоловым. Они вместе появлялись в публичных местах, но официальных комментариев Ксения Собчак о своих отношениях с ним пока не давала.
Певица обратилась к Дмитрию Шепелеву
Общественность впала в ступор от такой откровенности
К российским знаменитостям "поселили" соседа-миллиардера
Судьба продюсера вызвала опасения
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Овны самый лучший знак зодиака
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Не хочу на работу ходить,что делать?
Посоветуйте хорошее успокоительное
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Он дважды в разводе
Как быстро похудеть?
Почему люди в России грызутся между собой?
Мама моего парня ко мне предвзята
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Первый раз очень страшно
Предложил пожить отдеально
Мимические морщины
Ранняя беременность
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Минимальный доход для мужчины
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Кто пишет и читает это <цензура>?
С правилами не ознакомлен
Началова умерла от ВИЧ?
Кожевникова не замужем
Похудение и одежда
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Занятие спортом по время месячных
У сына в жизни нет цели