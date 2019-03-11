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Вскрылись сенсационные подробности гибели принцессы Дианы

Принцесса Диана. Фото: www.globallookpress.com
Первая жена принца Чарльза погибла 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе. Спустя 20 лет врач Ричард Шеперд раскрыл истинную причину смерти принцессы Дианы в книге "Неестественные причины. Записки судмедэксперта" .
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Как вспоминает специалист, в тот роковой день в "Мерседесе" находились четверо человек – принцесса Диана, сын египетского миллиардера Доди аль-Файед, его телохранитель Тревор Рис-Джонс и водитель Генри Пол. Они попытались уйти от преследовавших их фотографов и на скорости более 100 км/ч врезались в бетонную колонну в парижском туннеле Альма.

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К моменту приезда медиков водитель и наследник бизнесмена были мертвы. Тревор Рис-Джонс получил серьезные ранения. Врачи извлекли его тело и отвезли больницу. Королевская особа оказалась зажата пассажирским сидением, и для ее вызволения потребовалось значительно больше времени. Многие очевидцы утверждают, что после аварии леди Ди разговаривала. 

Врачи были уверены, что травмы жены принца Чарльза не были такими же серьезными, как у охранника. "Никто не знал про небольшой разрыв в вене одного из ее легких. Анатомия человека такова, что этот участок скрыт глубоко в центральной части грудной полости. Давление в венах, разумеется, не такое сильное, как в артериях", – цитирует судмедэксперта Лента.ру. Он добавил, что обнаружить такую проблему достаточно трудно, а устранить – еще сложнее.

В скорой помощи принцесса Диана потеряла сознание. Врачи попытались ее реанимировать в машине. Когда они приехали в больницу и доставили пострадавшую в операционную, то обнаружили эту маленькую рану. Хирурги попытались зашить разорванную вену, но было уже поздно. По словам Ричарда Шеперда, такая травма является редкостью. За всю свою долгую карьеру он столкнулся с ней только один раз.

Специалист отметил, что мать Уильяма и Гарри могла бы выжить, если бы пристегнула ремень безопасности. Вероятно, она бы смогла появиться перед поклонниками и фотографами уже через несколько дней.

"Будь она пристегнута, она бы, наверное, появилась на публике два дня спустя с кровоподтеком под глазом, возможно, слегка запыхавшаяся из-за поломанных ребер, а также с подвязанной сломанной рукой", – пояснил он.

После гибели принцессы поклонники британской монархии выдвигали различные версии трагедии. Некоторые были уверены, что ее смерть была подстроена. Перед столкновением с колонной в автомобиль врезался белый Фиат Уно. Однако никто так и не нашел в Париже этот транспорт. Другие настаивали, что сам водитель "Мерседеса" был сильно пьян. Но и эту возможность опровергли родственники Генри Пола.

В 2004 году было возобновлено расследование гибели леди Ди. Его возглавил старший комиссар лондонской полиции сэр Джон Стивенс. Результат был представлен спустя два года. Полицейские назвали произошедшее трагической случайностью. "Мы пришли к заключению, что с учетом всех имеющихся на данный момент доказательств никакого заговора с целью убийства кого-либо из находившихся в машине не было", – указали в сообщении. 

Автор: Полина Крылова11 марта 2019, 09:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перед смертью принцесса Диана сияла красотой

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