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Шоу-бизнес

Принцесса Диана перешла дорогу королеве Елизавете II

Принцесса Диана. Фото: www.globallookpress.com
За два года до смерти принцесса Диана дала интервью, которое нанесло серьезный удар по репутации королевской семьи. Многие жители Великобритании стали сомневаться, что у монархии может быть будущее. 
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В 1995 году пятнадцать миллионов британцев посмотрели беседу леди Ди с журналистом Мартином Баширом в эфире передачи BBC Panorama. Она рассказала о романе принца Чарльза с Камиллой Боулз и сама призналась в неверности: некоторое время принцесса Диана поддерживала теплые отношения с офицером Джеймсом Хьюиттом. Кроме того, королевская особа заявила, что сын Елизаветы II вряд ли сможет когда-нибудь стать достойным правителем. 

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Писатель Пол Скотт считает, что за один час телеинтервью мать Уильяма и Гарри стала "объектом ненависти монаршей семьи". Принцесса Диана отметила, что после разрыва с принцем Чарльзом ее жизнь стала невыносимой, а родственники мужа стали ее "главными врагами". Она также добавила, что "монархия нуждается в срочных переменах".

Любопытно, что дата выхода программы оказалась крайне неудачной. Она совпала с 48-ой годовщиной свадьбы Елизаветы II и Филиппа. Кроме того, сама реклама передачи появилась в день рождения принца Чарльза – 14 ноября. Репортеры газеты The Guardian позднее написали, что "реакция дворца была однозначной: леди Ди сильно разочаровала королеву". Монарх настояла на скорейшем разводе пары, передает Express.co. 

После этого в СМИ появилась информация о том, что старший сын принцессы Дианы сильно разозлился, когда посмотрел интервью с ней. "Уильям был очень зол и сразу позвонил матери. Это был единственный раз, когда он разгневался на нее. Принц сказал, что никогда не простит ее за то, что она сделала", – вспоминает журналистка Кати Николл.

Автор: Полина Крылова14 марта 2019, 15:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неизвестные фотографии принцессы Дианы

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