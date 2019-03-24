Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 марта 2019 года
Отец раскрыл главную причину всех бед Началовой
Отец певицы Юлии Началовой высказался о первопричинах череды бед в жизни дочери. Виктор до сих пор не может поверить в смерть единственной наследницы.
Виктор Началов дал первое интервью после смерти дочери. Российский композитор рассказал, кто виноват в том, что произошло с Юлией.
Скандал с расставанием Башарова с женой оказался мерзкой постановкой
Актер и супругой Елизаветой Шевырковой развелись, но продолжают жить под одной крышей. Марат Башаров сообщил о примирении в семье.
Официально развод произошел буквально на днях. Поводом, судя по всему, послужил инцидент, случившийся в декабре 2018 года, когда 32-летнюю жену артиста доставили в больницу с переломом носа. Говорилось о том, что в ходе ссоры Марат Башаров поднял на женщину руку.
47-летняя Орбакайте без косметики восхитила россиян
3Певица отдыхает в США. Кристина Орбакайте поделилась в Instagram фото с пляжа Майами.
Дочь Аллы Пугачевой позирует в широкополой шляпе, солнцезащитных очках, купальнике и без косметики. "Немного солнца и нежности вам", – подписала кадры Кристина Орбакайте.
Боится повторить судьбу Началовой: запаниковавшая Семенович бросилась к медикам
Певица Анна Семенович решила пройти осмотр у врачей. Ради этого она даже нашла свободное время в своем плотном рабочем графике.
Скоропостижная смерть певицы Юлии Началовой для многих ее коллег по цеху. Ужас от того, что молодая энергичная артистка ушла так рано, не дает покоя творческим деятелям. Каждый из них понимает – проблемы со здоровьем могут проявиться в самый неожиданный момент.
Плящущий на костях Малахов довел до слез родителей Началовой
Шоумен сделал очередную программу о скончавшейся 38-летней певице. На канале "Россия 1" вышел новый выпуск передачи "Привет, Андрей!" после того, как умерла Началова.
Эфир посвятили памяти звезды. В студию пришли и родители Юлии Началовой. Им было тяжело говорить о смерти дочери. Так, мать певицы расплакалась на плече у Малахова. Женщина покинула съемочную площадку, не выдержав эмоционального напряжения.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 марта 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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