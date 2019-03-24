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Шоу-бизнес

Боится повторить судьбу Началовой: запаниковавшая Семенович бросилась к медикам

Фото: www.globallookpress.com
Певица Анна Семенович решила пройти осмотр у врачей. Ради этого она даже нашла свободное время в своем плотном рабочем графике.
прочитано 936 раз

Скоропостижная смерть певицы Юлии Началовой для многих ее коллег по цеху. Ужас от того, что молодая энергичная артистка ушла так рано, не дает покоя творческим деятелям. Каждый из них понимает – проблемы со здоровьем могут проявиться в самый неожиданный момент.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Так, в эфире программы Андрея Малахова на телеканале "Россия-1" Николай Басков призвал поклонников тщательно следить за своим здоровьем. Певец заверил, что организм артистов зачастую не справляется с нагрузками из-за стрессов.

39-летняя Анна Семенович призналась, что после смерти Юлии Началовой специально освободила время в своем плотном расписании для того, чтобы пройти обследование. Кроме того, знаменитость почтила память покойной певицы в своем Instagram. "Для меня ты навсегда останешься улыбающейся, веселой и очень доброй! Я никогда не забуду… Как много болтали и рассуждали о судьбе, как мечтали о любви. Ты навсегда в моем сердце", – написала Семенович.

Ранее Анна Семенович решила удивить поклонников новым образом. Эксперимент оказался неудачным – фанатов изменения во внешности артистки не порадовали, а некоторые ее даже не узнали.

Неизвестная поклонникам Анна Семенович появилась на своей странице в Instagram. Эксперимент заключался главным образом в цвете волос певицы: привычная блондинка пропала, ее место заняла шатенка.

Шоколадный цвет волос, по мнению Анны Семенович, должен был произвести фурор. Но артистка все же решила поинтересоваться мнением подписчиков. "А если так?" – спросила она. Реакция поклонников ее не порадовала.

24 марта 2019, 11:24
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Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Господя, ещё одна силикон свой ботоксный мозг напрягла, смежно аж.
1

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