47-летняя Орбакайте без косметики восхитила россиян
Дочь Аллы Пугачевой позирует в широкополой шляпе, солнцезащитных очках, купальнике и без косметики. "Немного солнца и нежности вам", – подписала кадры Кристина Орбакайте.
Подписчики восхитились тем, как выглядит знаменитость в свои годы. Многие отметили, что без косметики артистка смотрится еще моложе. "Прям девчоночка", "Какая прелесть, естественная и очень нежная!", "Красивая и без косметики! Супер", "Как вы хороши", – прокомментировали фото пользователи соцсети.
Кристина Орбакайте пока не сообщила, сколько времени планирует провести за границей. Певица была в отпуске в январе. И теперь приехала на днях во Флориду, чтобы порадовать себя хорошей погодой и солнышком. Там у артистки есть особняк, а в Нью-Йорке – квартира.
К слову, муж Кристины Орбакайте Михаил Земцов большую часть времени проводит именно в США. Теперь певица, судя по всему, будет еще больше жить в Америке, ведь ее дочь Клавдия ходит там в подготовительный класс. В этом году девочка пойдет учиться в школу в Нью-Йорке.
Отметим, третий муж Кристины Орбакайте Михаил Земцов работает в Америке. Мужчина владеет собственным бизнесом.
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