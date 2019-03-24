47-летняя Орбакайте без косметики восхитила россиян

Певица отдыхает в США. Кристина Орбакайте поделилась в Instagram фото с пляжа Майами.

Дочь Аллы Пугачевой позирует в широкополой шляпе, солнцезащитных очках, купальнике и без косметики. "Немного солнца и нежности вам", – подписала кадры Кристина Орбакайте.

Подписчики восхитились тем, как выглядит знаменитость в свои годы. Многие отметили, что без косметики артистка смотрится еще моложе. "Прям девчоночка", "Какая прелесть, естественная и очень нежная!", "Красивая и без косметики! Супер", "Как вы хороши", – прокомментировали фото пользователи соцсети.

Кристина Орбакайте пока не сообщила, сколько времени планирует провести за границей. Певица была в отпуске в январе. И теперь приехала на днях во Флориду, чтобы порадовать себя хорошей погодой и солнышком. Там у артистки есть особняк, а в Нью-Йорке – квартира.

К слову, муж Кристины Орбакайте Михаил Земцов большую часть времени проводит именно в США. Теперь певица, судя по всему, будет еще больше жить в Америке, ведь ее дочь Клавдия ходит там в подготовительный класс. В этом году девочка пойдет учиться в школу в Нью-Йорке.

Отметим, третий муж Кристины Орбакайте Михаил Земцов работает в Америке. Мужчина владеет собственным бизнесом.