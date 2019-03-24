Отец раскрыл главную причину всех бед Началовой

Отец певицы Юлии Началовой высказался о первопричинах череды бед в жизни дочери. Виктор до сих пор не может поверить в смерть единственной наследницы.



Виктор Началов дал первое интервью после смерти дочери. Российский композитор рассказал, кто виноват в том, что произошло с Юлией.

По словам Виктора, у него нет никаких претензий к медикам – они сделали все, что было в их силах. Он также поблагодарил всех друзей и поклонников дочери, которые оказали поддержку в столь непростой жизненной ситуации.

Однако есть один человек, которому лучше не попадаться на глаза Виктору. Им оказался бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской. Певец даже не позвонил и не пришел на похороны артистки.

"Ланской не звонил. И пусть не звонит. Все беды у нас начались с него. Наверное, сейчас бы он так не поступил. Поумнел с годами, наверное. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней", – заявил Началов в программе "Привет, Андрей". В слова композитора нетрудно поверить. Дмитрий Ланской, по признанию Началовой, довел ее до анорексии. На нервной почве артистка перестала есть и стала весить 42 килограмма.