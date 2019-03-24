Отец раскрыл главную причину всех бед Началовой
Виктор Началов дал первое интервью после смерти дочери. Российский композитор рассказал, кто виноват в том, что произошло с Юлией.
По словам Виктора, у него нет никаких претензий к медикам – они сделали все, что было в их силах. Он также поблагодарил всех друзей и поклонников дочери, которые оказали поддержку в столь непростой жизненной ситуации.
Однако есть один человек, которому лучше не попадаться на глаза Виктору. Им оказался бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской. Певец даже не позвонил и не пришел на похороны артистки.
"Ланской не звонил. И пусть не звонит. Все беды у нас начались с него. Наверное, сейчас бы он так не поступил. Поумнел с годами, наверное. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней", – заявил Началов в программе "Привет, Андрей". В слова композитора нетрудно поверить. Дмитрий Ланской, по признанию Началовой, довел ее до анорексии. На нервной почве артистка перестала есть и стала весить 42 килограмма.
Неизвестные детали жизни Началовой
За певицу просили сверху
Телеведущая считает, что люди часто проявляются свою худшую сторону
Состояние актрисы ухудшилось
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Был секс, но встречаться не предложил
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Имя Анастасия
Завидую замужним подругам
Хочу ее мужа
Жена шарится по карманам
Екатерина или Виктория
Препод намекает на секс
Мужчины не ценят хорошего отношения
Моника Белуччи
Дочь хочет сделать тату
Виктория
Куриная диета
На подругу замахивается парень
Женщина обеспечивает мужчину
Меган Маркл
Таблетки для экстренной контрацепии
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
3 сигареты в день много?
Может ли девушка сделать первый шаг?
Фейсбук
Подруга специально нагнетает
Колоть губы во время беременности
Медовая диета
Что подарить бабушке на день рождения?
Сказал, что ему нужна девственница
Поболтаем?