Очередной порцией скандальных новостей, жутких откровений и странных заявлений знаменитости порадовали поклонников и сегодня. Разобраться с этим сможет только настоящий профессионал в своем деле. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 марта 2019 года.



прочитано 253 раза