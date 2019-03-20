Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 марта 2019 года
Переволновавшаяся Волочкова потеряла ребенка
Анастасия Волочкова стала очередной звездной гостьей шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!" Гламурная блондинка приехала к балерине домой. По словам Анастасии, она буквально с порога почувствовала зависть Ксении.
"Первое, что она сказала: "Да, неплохо ты живешь. Хоромы себе отстроила..." А когда мы зашли в спальню, бросила: "А плед-то у тебя дешевый!" – отметила Волочкова. По словам балерины, Собчак предложила ей продемонстрировать мастерство соблазнения на операторе, но та отказалась. Впрочем, Анастасия все же дала сдачи Ксении. "Она пыталась повторить мой шпагат, но не смогла. Ксюша попробовала надеть балетную пачку, но не сумела ее застегнуть. Она на ней не сходилась. Потом говорит: "Давай ты будешь Цискаридзе, а я – Анастасия Волочкова. Попробуй меня поднять. Возьми на ручки, я не тяжелая!" Я попыталась поднять ее, но не получилось", – рассказала балерина.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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