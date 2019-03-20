У госпитализированной Елены Берковой проблемы с мозгом
Елена Беркова была срочно госпитализирована после того, как потеряла сознание прямо у себя дома. К счастью, сейчас порноактриса пришла в себя. Об этом рассказал ее пиар-директор. "Она очень слаба. Нам сказали, единственное, что не волновать ее, и рекомендовали не разрешать ей вставать с постели", – поведал официальный представитель Елены Берковой.
По его словам, медики исключили эпилепсию. "Скорее всего, это из-за нарушений обмена веществ в головном мозге", – приводит слова пиарщика артистки Telegram-канал Life Shot. Говорят, последние несколько месяцев Елена Беркова усиленно худела для съемок в новом шоу и работала по 15 часов в сутки.
Перед тем как попасть в больницу, порноактриса опубликовала пост на очень интимную тему. Экс-участница "Дома-2" предложила подписчикам порассуждать о проблемах в сексе. "Эякуляция без оргазма, или как такое возможно?!.. Мужчины, признавайтесь, с вами случались такие ситуации…?" – написала Елена Беркова. При этом она подробнейшим образом развила данную тему.
К слову, в декабре 2018 года стало известно, что Елена Беркова развелась со своим пятым мужем, актером Андреем Стояновым. При этом актер винит в произошедшем именно себя. "Со слов супруги, ей было со мной невыносимо. Видимо, я тяжелый человек, закоренелый холостяк. Видит бог, очень старался! Сделал семью самым главным в жизни, поставил на первое место, заботился о ней. Но не потянул", – рассказал в интервью бывший муж Елены Берковой.
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