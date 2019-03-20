Состояние тяжелобольной Ваенги ухудшилось
На своей официальной странице в соцсети Instagram Елена Ваенга объявила об отмене четырех концертов из-за плохого самочувствия. Предположительно, артистка не выступит в Самаре, Саратове, Сызрани и Волгограде.
Журналисты связались с техническим директором Елены Ваенги, чтобы тот прокомментировал ситуацию. "Она действительно заболела. Вчера на концерте ей было очень тяжело – проблемы с горлом, с вокалом, но она не стала отменять его. Ночью стало хуже", – рассказал Александр Дробыш.
Он признался, что не знает, вызвали ли Елене Ваенге скорую помощь. "Все случилось в шесть утра. Может быть, она не спала всю ночь. Я сегодня не видел Елену, поэтому не знаю, как она сегодня. Мы стараемся ее не дергать сейчас", – пояснил технический директор артистки.
Дробыш уточнил, что болезненное состояние серьезно не сказывается на жизни Ваенги. "Я так понимаю, что это несильно влияет на общее самочувствие, больше – на голос. Опасности для жизни нет, просто нужно время на восстановление", – цитирует его Nation News.
По всей видимости, проблемы со здоровьем у Елены Ваенги начались несколько месяцев назад. В ноябре 2018 года стало известно, что певица попала в больницу с болями. Причину госпитализации Елена Ваенга не уточнила.
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