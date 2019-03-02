Добронравов в пижаме высказался о госпитализации
В личном микроблоге Добронравов предстал перед поклонниками в отличном расположении духа и добром здравии. Артист заявил, что собирается запустить любопытную акцию.
Федор планирует информировать фанатов о своих передвижениях по стране. Цель этой инициативы – показать количество спектаклей, в которых он играет.
"Сейчас я в пижаме, но не в больнице. Только что отыграли спектакль под названием "Где мы?" Театра сатиры. Здесь же будем играть спектакль "Спасатель", – заявил актер. После Добронравов повернул камеру в сторону и показал, что действительно находится в гримерной в окружении коллег.
Добавим, что около года назад Федор Добронравов перенес инсульт. Артист некоторое время восстанавливал здоровье, а сразу после выздоровления вернулся работать в театр. Меж тем, недавно в Сети появились слухи о госпитализации звезды "Сватов", якобы актера снова разбил инсульт и он в плохом состоянии. К счастью, эти домыслы оказались ложными.
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