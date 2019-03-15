Монашка Захарова сразила эротизмом

43-летняя актриса посетила премьеру фильма Андрея Волгина "Балканский рубеж". Елена Захарова выбрала интересный наряд для мероприятия, прошедшего в столичном кинотеатре "Октябрь".

Артистка предстала перед в черном полупрозрачном платье, которое украшали кокетливый белый воротничок и такие же манжеты с большими брошками. Елена Захарова привлекла к себе внимание элегантным внешним видом.

Несмотря на то, что платье звезды кино не длинным, оно все равно создало образ монашки, правда, не совсем типичной, а скорее, сексуальной. Елена Захарова доказала, что чего-чего, а вкуса и чувства меры ей не занимать.

Премьера фильма собрала целое созвездие знаменитостей. Равшана Куркова, Светлана Чуйкина, Екатерина Климова, Милош Бикович и другие стали гостями светского мероприятия. К слову, его участниками стали не только актеры фильма "Балканский рубеж", но и другие деятели искусства.

Напомним, фильм Андрея Волгина "Балканский рубеж" получит прокат во многих зарубежных странах, в том числе и в Китае. Уже заявлено, что в Поднебесной показы пройдут в более чем 20 тысячах кинозалов.

Отметим, Елена Захарова имеет в своем багаже 104 работы. Она получила популярность после ряда ролей в запомнившихся зрителям фильмах и сериалах "Ласточки прилетели", "Спартак и Калашников", "Кадетство", "Простые истины", "Путейцы", "Дальнобойщики" и других.