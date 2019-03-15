У плюнувшего в КВН Ярмольника нашелся защитник
"На мой взгляд, КВН как передача абсолютно себя изжил. Не вижу я там сегодня веселых и находчивых. С некоторых пор уже постоянно не смотрю эту передачу, а раньше ни одного выпуска не пропускал", – заявил "Дни.ру" эксперт. По его словам, в КВН сегодня нет драйва. В этом он поддержал актера Леонида Ярмольника, заявившего, что КВН перестал быть смешным.
Также Вадим Манукян высказал предположение, что шутки в современной программе проходят строжайший контроль. "Иначе не могу понять, почему так все стало не смешно. Да, в 60-х передача соответствовала духу времени. Могу об этом судить по редким сохранившимся выпускам из архива Гостелерадиофонда. И возрожденный КВН 80-90-х был хорош. Те передачи все смотрели взахлеб", – вспомнил эксперт.
Он отметил, что в нулевых годах в передаче начался спад. "А сегодня это уже бледная тень КВН прошлого", – считает Манукян. "А в чем, собственно говоря, не прав Ярмольник? Ему, видимо, есть, с чем сравнивать. Ну, а Гусман, разумеется, не может не поддерживать корпоративную этику, так как он в этом проекте бессменный судья", – заключил эксперт.
Напомним, член жюри "Клуба веселых и находчивых" Юлий Гусман ответил назвавшему КВН Ярмольнику непригодным для просмотра, а звучащие там шутки несмешными. Гусман назвал позицию Ярмольника несправедливой и связал его слова с эмоциональностью актера. Ранее по поводу КВН Ярмольник заявил, что качество передачи сильно упало.
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