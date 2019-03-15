У плюнувшего в КВН Ярмольника нашелся защитник

Современная передача сегодня стала бледной тенью клуба веселых и находчивых прошлого. Такого мнения придерживается член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, комментируя высказывания о КВН Ярмольника.

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