Любовница Тимати оправдалась за округлившийся живот
Избранница рэпера опубликовала фото, на котором позирует в белом топе и розовом халате. Поклонники увидели изменения в фигуре Анастасии Решетовой и стали поздравлять с беременностью.
"Беременность тебя красит", "По-любому беременна! Поздравляю", "По фоткам уже видно беременность, что еще скрывать?" – прокомментировали пост девушки фолловеры. Модель решила прервать молчание и ответила одной из подписчиц.
Анастасия Решетова дала понять, что с ее фигурой все в порядке, а виною всему – неправильный фасон одежды. "Уважаемые, перестаньте писать мне про беременность. Неужели вы думаете, что я бы выставляла фото, где видно живот, когда срок небольшой? Это лишь неудачный ракурс и одежда", – заверила любовница Тимати. Однако не все поклонники ей поверили.
Напомним, 35-летний рэпер уже несколько лет встречается с Анастасией Решетовой. Первое время они старались не афишировать свои отношения, но теперь довольно часто публикуют совместные фото в соцсетях.
Ранее влюбленная пара побывала в Париже, тем самым спровоцировав слухи о помолвке. Более того, поклонники решили, что Тимати и Анастасия Решетова тайно поженились. Но слухи не подтвердились.
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