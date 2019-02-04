Ущерб – на миллиард: дом с квартирами Казарновской, Дапкунайте и Сафронова рухнул после пожара

До семи человек выросло число жертв страшного пожара, который с часа ночи 4 февраля полыхал в центре Москвы. В этом доме проживает множество знаменитостей.

Дом №12 по Никитскому бульвару до революции был известен как "Дом Государственного банка". Он был построен в 1914 году, потом вплоть до 1926-го усовершенствовался. Но спустя почти 100 лет новые хозяева решили сделать там перепланировку. Что, возможно, и стало причиной возгорания.

По предварительным данным, пожар начался с квартиры дочери дирижера Юрия Башмета, живущей на пятом этаже в апартаментах площадью 193,4 квадратных метра. Жилье было куплено ею несколько лет назад. А прежде владельцем был американец по имени Джефри, который существенно перестроил квартиру, нарушив все мыслимые нормы. И это, как считают эксперты, стало причиной роковых последствий – при пожаре рухнули межэтажные перекрытия, а люди этажом выше задохнулись от угарного газа.

Ущерб от пожара гигантский. Квартира Ксении вся сгорела, жилище ее соседа снизу – чиновника из ГБУ "Автомобильные дороги" Александра Орешкина – разрушено и затоплено. "Какой там миллион, в 300 раз больше", – цитирует "МК" родных Орешкина. По предварительным данным, ущерб может превысить миллиард рублей.

В этом доме проживало много знаменитостей – оперная дива Любовь Казарновская, актриса Ингеборга Дапкунайте с сыном, брат художника Никаса Сафронова. "У нас жилье в другом подъезде, к счастью, но все в саже и гари", – рассказал "Дни.ру" живописец. "Дорогие друзья, на Никитском бульваре ночью случилась трагедия. Соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все в порядке, я очень тронута вашей заботой", – написала на своей странице в социальной сети Instagram Дапкунайте.