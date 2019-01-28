В сыновья годится: юный любовник ублажил "кисулю" Дапкунайте
Первым мужем прославившейся в России литовской актрисы был актер и телеведущий Арунас Сакалаускас. Его сменил британский театральный режиссер Саймон Стоукс, с которым звезда развелась в 2009-м. Потом ее недолго утешал ресторатор Дмитрий Ямпольский, с которым Ингеборга Дапкунайте оформила развод год назад.
Теперь же рядом с ней постоянно видят Михаила Зыгаря – известного журналиста, публициста, автора нашумевшей книги "Вся кремлевская рать".
Михаил прежде был женат на коллеге Майе Стравинской, она даже родила дочку. Но чары Ингеборги Дапкунайте оказались явно сильнее, и счастливая семья была разбита. Познакомились же они, как сообщает "Экспресс-газета", благодаря проекту "Мобильный художественный театр". Плюс оба любят посещать благотворительные вечера и светские мероприятия, видят их часто и в Лондоне. Поэтому соседи российской актрисы в Великобритании даже не сомневаются, что Михаил – новый мужчина Дапкунайте.
Ему всего 38 лет, но актрису это не смущает. Она же еще – самый сок, поэтому и нужен ей молодой, горячий, прыткий, ненасытный, а не дедушка на каталке.
В минувшем году стало известно, что у Ингеборги Дапкунайте, которую многие по-прежнему зовут Кисулей по имени героини фильма "Интердевочка", недавно родился сын Алекс. Показала же она его публике на Первом канале в документальном фильме "Все, что пишут обо мне, – неправда". Кудрявый малыш тогда стал сенсаций.
Примадонна призвала всех помолиться
Папарацци стал известен секрет актрисы
Продюсер рассказал о помолвке
Балерина отреагировала на обвинения