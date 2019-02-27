"Родственники уже дерутся за имущество": Буланова не написала завещание
Татьяна Буланова прославилась благодаря минорным композициям, за которые ее называли вечно плачущей певицей. А в жизни она считает себя оптимисткой, хотя похоронила родителей и оформила два развода. В начале марта певица отметит 50-летие, однако о годах старается не думать. Татьяна чувствует себя на 27 лет, но истинный возраст не скрывает.
"Зачем страдать ерундой? День рождения легко откопать в интернете. Но не называйте это число вслух! Когда его озвучивают – пугаюсь. Хочется, чтобы о годах говорили как можно меньше. Даже сама себе не напоминаю, что уже о-го-го сколько лет. Мне кажется, внутренне я с юности совсем не изменилась. Планирую отмечать в узком кругу, с семьей и близкими друзьями", – поделилась планами Буланова.
Объективно артистка понимает, что от смерти не убежишь. К тому же недавно она похоронила мать. "Как-то в интервью меня попросили: "Подведите итог своей жизни..." Тут же осекла: "С ума сошли?!" Мне хочется еще минимум лет 40 оставаться в здравом уме и максимально хорошей физической форме", – цитирует исполнительницу StarHit.
И все же Татьяна Буланова задумывается о неизбежном, поэтому хочет составить завещание, которое считает "полезной штукой". "Страшно смотреть по телевизору, когда тело покойной знаменитости еще не успело остыть, а родственники уже дерутся за имущество. Наверное, надо обезопасить себя, чтобы дети не ругались. Саша и Никита условно знают, если что-то со мной произойдет, что кому достанется", – отметила певица.
А пока звезда увлечена подготовкой к юбилейному концерту. Грандиозное шоу Татьяны Булановой состоится 28 марта в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге.
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