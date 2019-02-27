"Родственники уже дерутся за имущество": Буланова не написала завещание

В последнее время пользуются бешеной популярностью шоу, в которых родные со скандалом делят наследство недавно умершей знаменитости. Даже завещание не всегда оказывается выходом из положения, ведь его можно оспорить.

Татьяна Буланова прославилась благодаря минорным композициям, за которые ее называли вечно плачущей певицей. А в жизни она считает себя оптимисткой, хотя похоронила родителей и оформила два развода. В начале марта певица отметит 50-летие, однако о годах старается не думать. Татьяна чувствует себя на 27 лет, но истинный возраст не скрывает.

"Зачем страдать ерундой? День рождения легко откопать в интернете. Но не называйте это число вслух! Когда его озвучивают – пугаюсь. Хочется, чтобы о годах говорили как можно меньше. Даже сама себе не напоминаю, что уже о-го-го сколько лет. Мне кажется, внутренне я с юности совсем не изменилась. Планирую отмечать в узком кругу, с семьей и близкими друзьями", – поделилась планами Буланова.

Объективно артистка понимает, что от смерти не убежишь. К тому же недавно она похоронила мать. "Как-то в интервью меня попросили: "Подведите итог своей жизни..." Тут же осекла: "С ума сошли?!" Мне хочется еще минимум лет 40 оставаться в здравом уме и максимально хорошей физической форме", – цитирует исполнительницу StarHit.

И все же Татьяна Буланова задумывается о неизбежном, поэтому хочет составить завещание, которое считает "полезной штукой". "Страшно смотреть по телевизору, когда тело покойной знаменитости еще не успело остыть, а родственники уже дерутся за имущество. Наверное, надо обезопасить себя, чтобы дети не ругались. Саша и Никита условно знают, если что-то со мной произойдет, что кому достанется", – отметила певица.

А пока звезда увлечена подготовкой к юбилейному концерту. Грандиозное шоу Татьяны Булановой состоится 28 марта в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге.