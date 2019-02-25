Игорь Костолевский раскрыл правду о психически больном сыне

Единственный наследник актера Игоря Костолевского – сын Алексей – серьезно болен, отмечают СМИ. Артист не стал скрывать, что у его ребенка серьезные проблемы с психикой и лечиться он отказывается.

Игорь Костолевский был дважды женат. Сейчас артист счастлив в браке с француженкой Консуэло де Авиланд. Его первой женой была актриса Елена Романова, она же подарила ему сына Алексея. В детстве мальчик страдал астматическим бронхитом, ему нередко вызывали скорую помощь, ведь по ночам он мучился от приступов удушья.

В 16 лет сын Костолевского поступил в МГИМО на факультет международного права, в Голливуде учился на режиссера. Несмотря на разрыв родителей, Алексей общался с именитым отцом. Предполагалось, что у него будет блестящая карьера. Однако лет десять назад сын Игоря Костолевского стал записывать видео с религиозными проповедями.

В большинстве случаев запись происходит на фоне голых стен. Алексей вещает о том, что "когда Иисус придет, то прольется дождь огненно-серный и грешники попадут в ад". Себя Костолевский считает человеком, знающим и видевшим Бога. По его словам, впервые Господь явился к нему в 2015 году и пробыл с ним неделю.

Журналисты "Экспресс-газеты" связались с матерью Алексея Еленой Романовой. Оказалось, она во всем поддерживает наследника. По ее словам, именно в Америке сын открыл для себя Евангелие. "Там ведь молодцы люди – они это распространяют. Молодым людям дают проповедовать с мегафоном Евангелие. Алеша приобщился к ним и, вернувшись в Россию, тоже попробовал. Но у нас люди воспринимают это в штыки", – пожаловалась Романова.

Актриса отметила, что с сыном живет на зарплату, которую ей платят в театре. А там, к слову, репортерам рассказали, что уже 15-20 лет Елена Романова не играет в спектаклях. Хотя и числится в труппе Театра им. Маяковского. Говорят, именно Игорь Костолевский попросил руководство оставить его экс-супруге зарплату. Плюс доход с квартиры, которую сдает.

Наконец репортеры связались с самим Игорем Костолевским. Тот заявил, что его сын находится под влиянием бывшей жены. "Да, он учился в МГИМО, потом в Голливуд уезжал. Вскоре у него произошел сдвиг. Он лежал в психиатрической клинике, состоит на учете в ПНД. Но мать не дает его лечить. Она, к сожалению, сама нездоровый человек и считает, что все у них хорошо. Иногда вижу сына, но не могу ничего сделать… Ну больной человек, понимаете? Не пытайте меня, как так получилось. К сожалению, это наследственное", – объяснил Игорь Костолевский.

Актер рассказал, что сделал все, что мог, в отношении сына: "Я эту историю переживаю много лет. Но я понимаю, что все это бессмысленно. В диспансере говорят: "Он приходит, мы его принимаем, но от лекарств он отказывается, а мы бессильны".