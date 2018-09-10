"С ним я была открыта": овдовевшая Зудина о контакте с известным актером

Сегодня, 10 сентября, юбилей отмечает легендарный актер Игорь Костолевский. Артиста с круглой датой трогательно поздравила коллега Марина Зудина.

Игорю Костолевскому исполнилось 70 лет. 45 из них он работает в Театре имени Маяковского. Артист отметился своими ролями и в кино. Его партнершами были самые привлекательные актрисы того времени – Наталья Белохвостикова, Светлана Немоляева, Наталья Андрейченко.

В картине "По главной улице с оркестром" с Игорем Костолевским, воплотившим образ женатого врача, сыграла юная Марина Зудина. От работы с красавцем-актером артистка осталась под приятным впечатлением. По словам Марины, она узнала об Игоре после выхода фильма "Звезда пленительного счастья" и сериала "И это все о нем". "Девочки моего поколения влюблялись в образы, которые он создавал в кино, безоговорочно и поголовно", – отметила Зудина.

По словам артистки, ей было легко играть юную возлюбленную героя Костолевского. "Такое бывает, когда с партнером возникает человеческий контакт. С ним я была открыта, не приспосабливалась. Он деликатный, внимательный и доброжелательный партнер", – цитирует Зудину сайт "Комсомольская правда".

Актриса убеждена, что у Костолевского нет случайных ролей – он тщательно подходит к предлагаемому материалу, что вызывает уважение. "Очень подробно работал с режиссером Петром Ефимовичем Тодоровским, пытался докопаться до профессиональных истин. Меня поразило, что с его опытом и популярностью он очень сомневающийся актер. Это его отличало от молодых, но неоправданно уверенных в себе артистов", – подчеркнула вдова Олега Табакова.