Аршавин показал язык сыну от Барановской

Андрей Аршавин опубликовал новые фото и видео со встречи с детьми от гражданской жены Юлии Барановской. В ролике скандально известный футболист строит рожи и показывает язык младшему сыну.

Андрей Аршавин переживает глобальные перемены в жизни. Завершив футбольную карьеру, спортсмен вернулся из Казахстана в Россию и подал на развод с женой Алисой. Когда женщина объявила, что именитый супруг якобы ей угрожает, требует денег и отобрал элитную иномарку, разразился скандал.

Футболист не комментирует шумиху. Он работает в своем родном футбольном клубе "Зенит", а на днях сыграл в матче за Кубок легенд. Примечательно, что посмотреть игру пришли его сыновья от гражданской жены Юлии Барановской, которую тот бросил, когда она была беременна.

На протяжении шести лет Андрей Аршавин не изъявлял желания встретиться с тремя отпрысками: сыновьями Артемом и Арсением и дочерью Яной. Однако после расставания с женой Алисой что-то изменилось, и Андрей восстановил общение с детьми. По всей видимости, бывшие влюбленные сумели договориться, и уже состоялось несколько встреч Аршавина с наследниками, рожденными ему Барановской.

Отметим, что младший сын спортсмена всерьез занимается футболом, поэтому ему, как никому другому, было интересно и полезно посмотреть матч с участием отца. После игры Андрей Аршавин с наследниками посетил кафе, в котором немного подурачился с Арсением. Отец и сын строили друг другу рожицы. Фото и видео с очередной встречи футболист опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Комментируя воссоединение Андрея Аршавина с детьми, его бывшая возлюбленная Юлия Барановская дала понять, что лично к ней это не относится. "Андрей вернулся к детям. Ко мне это никакого отношения не имеет. Мы не встречаемся, не общаемся. Мы родители троих прекрасных детей. Но ни о каком воссоединении и возобновлении отношений речь не идет", – заявила в интервью Юлия Барановская.