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После возвращения Аршавина Барановская изменила внешность

Андрей Аршавин и Юлия Барановская. Фото: Дни.ру
Юлия Барановская преобразилась. Однако почему-то не все поклонники оценили по достоинству новый образ ведущей Первого канала.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Барановская опубликовала несколько новых фотографий. На них популярная ведущая предстала в новом образе – с густой длинной челкой. "На ночь глядя заехала к любимому Жене ❤❤❤ и вот 😍😍😍😍😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявила телеведущая. Судя по сердечкам и довольным смайликам, Барановской понравилось преображение. А вот ее многочисленные подписчики восприняли перемену в любимой ведущей неоднозначно.

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Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

"Ужас и только", "Хорошенькая", "С челкой намного лучше", "Какая она страшная", "Отлично ", "Очень красивый оттенок волос", "С челкой моложе. Косую попробуйте", "Юлечка, все правильно , если было настроение на челку то походите с челкой , а там увидите", "Видимо считает что красива", "Не идет образ", "А мне Юля нравится без челки", "Юлечка, очень надеюсь, что это парик...) Вы очень хороши и все эти эксперименты не к чему, мне так кажется..)" – прокомментировали новый образ Юлии Барановской подписчики.

Некоторые фанаты предположили, что на изменения во внешности телеведущую толкнуло возвращение футболиста Андрея Аршавина, которому та подарила трех детей. Недавно спорстмен произвел сенсацию, когда обнародовал фотографии, на которых запечатлен с детьми от бывшей гражданской жены Юлии Барановской. Шесть лет спортсмен не виделся с наследниками. Когда же он наконец встретился с ними, немедленно поползли слухи о том, что он воссоединился с Юлией Барановской. Однако та опровергла эти данные.

"Андрей вернулся к детям. Ко мне это никакого отношения не имеет. Мы не встречаемся, не общаемся. Мы родители троих прекрасных детей. Но ни о каком воссоединении и возобновлении отношений речь не идет", – категорично заявила Юлия Барановская.

Автор: Ната Лео18 февраля 2019, 08:53
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Барановская в прозрачном платье пришла на детский праздник

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