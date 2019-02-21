Алле Пугачевой сделали срочную операцию на сердце
Сообщается, что Примадонна обратилась в институт хирургии имени Вишневского. Она жаловалась на неприятные ощущения в грудной клетке.
После обследования доктора поняли, что ситуация критическая. У Аллы Борисовны нарушен сердечный ритм.
Пугачевой в срочном порядке провели операцию на сердце. Примадонна доверила свою жизнь академику Баграту Алекяну.
Сейчас Алла Борисовна идет на поправку. Об этом сообщает Telegram-канал " Baza".
Отметим, что о проблемах артистки со здоровьем известно уже давно. Сама звезда не раз признавалась, что ее буквально одолели разнообразные хвори. Пугачева рассказала, например, что из-за сахарного диабета вынуждена постоянно ограничивать себя в еде.
Вскрылось настоящее имя дивы
Футболист оформил свою недвижимость на мать
Певица призналась, что была в отчаянии
Артистка перенесла несколько операций