Макаревича предлагают лишить звания Народного артиста

Российский музыкант отметил, что 80 % населения Земли – идиоты. Громкое заявление Андрея Макаревича прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

По словам чиновника, певец "почувствовал себя богоизбранным", которого окружают глупые люди. Манукян считает, что музыкант обязан понести наказание за такое высказывание. Он предложил лишить Андрея Макаревича звания Народного артиста России.

"Очень удобная позиция. Народный артист России назвал 80% людей идиотами. И это вы скажете, тоже никак не должно повлиять на нахождение у него этого высокого звания? Давать его надо за творчество, а отбирать именно за хамство", – заявил эксперт.

Член общественного совета добавил, что к творческим людям нужно применять такие же меры воздействия, как и к чиновникам. Если госслужащий неуважительно относится к населению, то его могут уволить с поста. Когда человек искусства неодобрительно высказывается о людях, то общественность предпочитает отмалчиваться.

"Почему мы так негодуем, когда чиновники хамят населению, позитивно воспринимаем то, что их после этого увольняют, но впадаем в ступор и никак не реагируем, когда подобное себе позволяет творческий человек? Справедливо ли это? Они, что, особая каста, которой все можно? Нет! Они такие же, как все, и к ним тоже нужно применять равноценные меры воздействия!", – заключил Вадим Манукян.



Напомним, в начале этого года Андрей Макаревич стал членом общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. В недавнем интервью музыкант заявил, что "80% населения Земли – идиоты". "Надо это принять как данность", – передает его слова телеканал "360". Артист добавил, что относит себя к оставшимся 20% населения, которые обладают интеллектом.

Он также выступил против практики введения каких-либо запретов. Единственное исключение – крики на телевидении. "Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей, – цитирует певца агентство НСН.