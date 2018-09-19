Макаревич завопил от запрета русского языка на Украине
Макаревич очередной крайне неоднозначный поступок украинских властей оценил негативно. "По-моему, это неумное решение и плохая идея – лишать половину населения языка, на котором они исторически разговаривали", – заявил музыкант.
Лидер "Машины времени" в беседе с РИА ФАН подчеркнул, что насильно делать такие вещи нельзя. При этом он не стал комментировать, как подобные решения могут повлиять на гастроли российских исполнителей по территории Незалежной.
Львовский областной совет 19 сентября большинством голосов постановил запретить публичное использование великого и могучего в регионе. Впрочем, перевес сторонников украинизации оказался не слишком большим – 57 депутатов "за" и 43 "против".
Под запрет попадает всякий "культурный продукт" на русском языке, включая выставки и концерты. Решением законодателей создается специальная рабочая группа, в задачи которой входит ведение "разъяснительной работы" с львовянами.
Напомним, что после государственного переворота зимой 2014 года Киев взял курс на борьбу с русским языком и ущемление прав русскоязычных граждан Украины. В прошлом году был принят закон об образовании, предполагающий полную украинизацию школ страны в ближайшие годы.
На радиостанциях были увеличены с 25% до 30% квоты на украинские пени. В свою очередь телекомпании обязаны обеспечивать трансляцию 25% произведений на "мове" от общего объема контента.
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