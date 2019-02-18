Гурцкая в ужасном состоянии после сообщения о смерти

В семье Дианы Гурцкаи горе. Популярная исполнительница объявила печальную новость и призналась, что находится в ужасном состоянии.

Страшным несчастьем Диана Гурцкая поделилась со своими подписчиками ее страницы в социальной сети Facebook. "Он никогда не называл меня невесткой, – только дочкой... Судьба мне подарила второго папу. Сегодня его не стало... Царствие Небесное... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявила Диана Гурцкая, опубликовав фотографию своего свекра. Певица отметила, что находится в "ужасном состоянии".

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на сообщение артистки. "Дорогая Дианочка, всей душой сочувствую вам..... он всегда будет с вами....", "Соболезную, время не остановишь, он продлился, в детях и внуках. Царствие небесное", "Мои соболезнования, Дианочка ! Ушел хороший , добрый человек, проживший не очень долгую , но достойную жизнь! Царствие Небесное!", "тяжело терять родителей....Ребята, дорогие, примите сердечные соболезнования от моей семьи... Сил вам и терпения... Светлая память вашему папе...🙏" – поддержали артистку подписчики.

Напомним, Диана Гурцкая замужем за Петром Кучеренко около 15 лет. Его родители, как рассказывала в интервью артистка, сразу приняли ее. Более того, именно мать Кучеренко убедила Диану, сомневающуюся в себе, что именно она достойна счастья.

Впрочем, семейная жизнь пары оказалась далеко не идиллической. "Диана это такой взрывной грузинский характер. Диана очень ревнивая и она страшно обидчивая. Мы поссоримся, я как всегда делаю первый шаг, а Диана будет сидеть и молчать обиженно. Но, слушайте, и у меня характер не сахар далеко, и ей приходилось со мной мучиться и притираться. И всякое бывало в жизни, и ссорились мы, и какие-то драмы локальные", – поведал супруг певицы Петр Кучеренко в интервью на шоу Андрея Малахова.