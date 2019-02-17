Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 февраля 2019 года
В эфире программы "Сегодня вечером" на Первом канале кинорежиссер Алла Сурикова рассказала о том, что актер Сергей Юрский предсказал свою смерть за несколько недель до нее. Он позвонил редактору и начал общение с жуткой фразы.
"Берите ручку и пишите, потому что того Юрского, что вы знаете, уже нет, он не существует, он умер", – произнес актер. Редактор от таких слов вздрогнул.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 17 февраля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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