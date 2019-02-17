Люди интересуются подробностями из личной жизни звезд, а сами знаменитости не перестают радовать своих поклонников и критиков новыми поводами для обсуждения. "Дни.ру" собрали для своих читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 февраля 2019 года.

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