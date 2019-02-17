Раскрыта страшная зависимость Ксении Собчак

Балерина Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с телеведущей. Как утверждает танцовщица, в прошлом Ксения Собчак страдала от наркотической зависимости.

Во время эфира на федеральном телеканале журналистка обвинила балерину в том, что она увела ее возлюбленного Вячеслава. Анастасия Волочкова не согласна с этим заявлением. Она отметила, что действительно сходила на одно свидание с мужчиной, но сделала это исключительно ради того, чтобы помочь Ксении Собчак.

В то время телеведущая страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Мать журналистки обратилась за помощью к танцовщице, чтобы та вызвала ревность у нее и таким образом помогла ей избавиться от пагубных привычек и вернуться к нормальной жизни.

"Нет, я никогда не уводила у Ксюши жениха по имени Вячеслав, она напрасно меня в этом обвиняет. В тот момент, о котором говорит Ксюша, она не с Вячеславом жила, а с Умаром, которой подсадил ее на алкоголь и наркотики. Ее мама тогда пригласила меня в свою квартиру на Фонтанке, пригласила туда же Славу (с которым я там увиделась первый раз в жизни) и попросила спасти Ксюшу", – передает слова звезды Teleprogramma.pro.

Анастасия Волочкова уверена, что телеведущая завидует ее успехам в карьере и в личной жизни. "Тот факт, что я и прима-балерина Мариинского театра, и Большого, и Английского национального балета, и то, что у меня большая концертная деятельность и что я танцую на пуантах, пою, пишу книгу – это никак не дает ей покоя", – пояснила балерина. В конце она назвала Ксению Собчак "потерянным человеком" и пожелала ей "мудрости, покоя и благоразумия".