Народный артист России ушел из жизни 8 февраля 2019 года. Недавно близкие друзья заявили, что Сергей Юрский предчувствовал свою скорую смерть.

Коллеги артиста собрались на передаче "Сегодня вечером", чтобы почтить его память и поделиться своими воспоминаниями. Кинорежиссер Алла Сурикова рассказала, что за несколько недель до трагедии Сергей Юрский предсказал свою смерть, когда работал над предисловием к новой книге Сергея Коковкина.

19 января актер позвонил редактору, чтобы продиктовать текст. Разговор он начал с жуткой фразы. "Берите ручку и пишите, потому что того Юрского, что вы знаете, уже нет, он не существует, он умер", – передает слова Суриковой StarHit. По словам режиссера, девушка "вздрогнула" от этих слов. "Может, он был мистификатором, но такую фразу просто так не скажешь", – добавила она.

Напомним, в конце декабря прошлого года в прессе появилась информация, что Сергей Юрский был срочно госпитализирован. Тогда сотрудники Театра имени Моссовета сообщили, что актер оказался в больнице на профилактическом лечении. 8 февраля народный артист России скончался в своей квартире на юго-западе Москвы в возрасте 83 лет от остановки сердца. Он был похоронен на Троекуровском кладбище.