Климова использовала Нилова для рождения ребенка

Брак с актером Алексеем Ниловым стал для Ирины вторым. Женщина рассказала, что побудило ее к замужеству с оперативником из "Улицы разбитых фонарей".

"Второй брак с актером Алексеем Ниловым случился только потому, что мне надо было стать мамой. И появился принц, красиво под бой курантов попросил руки и сердца, а затем произнес долгожданные слова: "Хочу ребенка только от тебя"", – вспоминает Ирина.

Возлюбленные быстро поженились, но счастье длилось недолго. "Сын еще не появился, а я понимала, что, скорее всего, совместного будущего у нас нет. Когда родился Никита, мне показалось, что я должна и буду терпеть, и даже была готова уехать за мужем в Питер. Но, слава Богу, Леше на тот момент это было уже ненужно", – поделилась Климова.

Нилов уехал, и женщина с грудным ребенком осталась одна. По словам Ирины, ее спала ответственность перед малышом. Не обошлось без депрессии, но актриса взяла себя в руки.

Первое, что она сделала, – перекрасилась в брюнетку. "Многие недоумевали: почему? А мне нужно было сконцентрироваться, и черный цвет в этом очень помог. Стала собранной и организованной", – цитирует артистку "Антенна".

Поначалу ребенок не узнал мать и расплакался. Потом привык. Стоит отметить, что Ирина тут же вернула себе прежний светлый оттенок волос, как только встала на ноги.

Женщина никогда не скрывала отца от сына. А напротив, всегда звала его к экрану, когда папу показывали по телевизору. Ирина не может понять до сих пор, почему Нилов не стремился общаться с сыном. "Я говорила, что Леша много работает. Недостатка в любви сын не ощущал. Любое желание Никитки исполнялось", – рассказала актриса.

Несколько лет назад Климова вместе с сыном отправилась в Санкт-Петербург, чтобы познакомить с отцом. Нилов удивился, когда увидел своего взрослого ребенка. После этого Алексей периодически звонит, но, по словам Ирины, молодой человек не очень-то нуждается в отце: "Никитку понимаю. Многое упущено. У них нет связи. Жизнь длинная. Может быть, когда Никита повзрослеет, у них найдутся точки соприкосновения".