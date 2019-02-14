Родные делят шикарное наследство Захарова

В Москве на 69-м году жизни скончался прославленный баритон Сергей Захаров. Оказалось, он успел сколотить весьма неплохое состояние.

В конце 80-х Сергей Захаров вместе с семьей переехал из Санкт-Петербурга за город – в собственный 12-комнатный дом в реликтовом лесу под курортным Зеленогорском на Карельском перешейке. Особняк на берегу озера, где поблизости нет ни дорог, ни соседей, был оформлен руками самого Сергея Георгиевича.

На участке в 25 соток летом паслись козы и куры. У певца был даже мини-трактор. В свободное время народный артист России собственноручно расчищал дорожки от снега, копал грядки и выращивал цветы. В саду есть плодоносящие яблони и вишни, кусты смородины, крыжовника и малины. А напротив дома – поляна для пикников. Как рассказали риелторы "Дни.ру", стоимость подобного особняка в Зеленогорске может превышать 50 миллионов рублей.

Оставил Сергей Захаров и хорошую квартиру в столице. "В Москве нахожусь почти все время. У меня квартира на Пресне. Я считаюсь московским артистом в Петербурге, а в Москве – петербуржцем", – говорил музыкант незадолго до смерти. Стоимость этого жилья – около 20 миллионов рублей.

Проблем с разделом наследства у близких Сергея Захарова не возникнет: у артиста был единственный брак (в 1968 году он женился на Алле Салигулиной и прожил с ней до своей смерти), в котором родилась дочь Наталья. По закону все имущество певца они наследуют в равных долях.