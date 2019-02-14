Родные Юрского рассказали о его последних словах
Здоровье Сергея Юрского в последнее время резко ухудшилось. У народного артиста был сахарный диабет, а тут еще добавился вирус.
"Он очень ослаб, все это вместе, мы все делали, но мгновенно, в одну секунду остановилось сердце. Это произошло дома. Последнее его слово было "Наташа", – рассказала дочь Сергея Юрского Дарья.
С женой Натальей Теняковой Сергей Юрский прожил 50 лет. Их союз был органичен не только в жизни, но и на экране. Все помнят простых и близких каждому дядю Митю и бабу Шуру в фильме "Любовь и голуби". Когда они гениально сыграли пожилую пару, Сергею не было и 50 лет, а Наталье – только 40.
Карьеру в кино Юрский начал со съемок в массовке. Но режиссеры быстро разглядели талант молодого актера. В 26 лет Сергей сыграл главную роль в фильме Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда". Затем были "Республика ШКИД" и судьбоносная для Юрского роль великого комбинатора в "Золотом теленке". И, конечно, "Место встречи изменить нельзя". Эти фильмы стали знаковыми для нескольких поколений, напоминают авторы программы Пятого канала "Светская хроника".
С 1978 года Сергей Юрский служил в театре имени Моссовета. За 40 лет народный артист сыграл в сотнях постановок и даже выступил как режиссер – Вскоре он должен был играть в спектакле "Ресепшн", который поставил сам. Но не успел. Театр простился с Сергеем Юрским 11 февраля.
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