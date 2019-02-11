Начало новой рабочей недели выдалось богатым на скандальные поступки и заявления российских знаменитостей. "Дни.ру" постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 февраля 2019 года.



Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно

Ольга Бузова сделала важное заявление. Обложившаяся игрушками поющая ведущая призналась, что уже несколько дней сидит дома из-за проблем со здоровьем.

Бузова работает без перерывов с тех пор, как оформила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Редкие паузы звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" делает только по очень внушительным поводам. Иногда Ольга позволяет себе такую роскошь, как отпуск.

Анастасия Волочкова выходит замуж за молодого любовника

Анастасия Волочкова дважды поразила своих воздыхателей в самое сердце. Сперва она закрыла комментарии под своими постами в Instagrame, и ее поклонники не смогли больше делиться своими восторгами от каждой новой фотографии или видео, а затем и вовсе ошарашила общественность новостью.

Балерина намекнула, что готовится к свадьбе. По крайней мере она подчеркнула, что возможность писать ей в соцсетях будет закрыта на все время подготовки к этой церемонии.

Почерневшую от горя вдову Юрского держали под руки у гроба

В Москве простились с актером Сергеем Юрским. Очевидцы признаются, что на убитую горем вдову было страшно смотреть.

Женщина, шедшая с актером по жизни рука об руку, буквально почернела от горя. Она лишь машинально благодарила гостей за визит, пока ее за руки поддерживали жочь и внуки.

Как живет цветущая вдова Кобзона

А вот Нелли Кобзон, кажется, уже должна была отойти от горя утраты любимого мужа – со дня смерти певца прошло уже почти полгода. Впрочем, вдова так и не смогла привести в порядок многочисленные дела патриарха российской сцены.

Самая она признается, что до сих пор не может найти душевного равновесия. Она призналась, что со смертью Иосифа Кобзона словно ушла больше чем ее половина.

"Я взяла его за свечку": веселая Поргина сделала интимное признание о Караченцове

Людмила Поргина проводила своего мужа Николая Караченцова в последний путь четыре месяца назад. Говорить о нем спокойно она не может до сих пор.

Вдова вспомнила о том, как проходило их венчание. Перед алтарем актер сам встал, хотя ему предлагали оставаться сидеть. "Человек слабости своей проявил душевную силу", – восхитилась своим любимым Людмила Поргина.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 февраля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.