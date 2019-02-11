Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно

Ольга Бузова сделала важное заявление. Обложившаяся игрушками поющая ведущая призналась, что уже несколько дней сидит дома из-за проблем со здоровьем.

Ольга Бузова работает без перерывов с тех пор, как оформила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Редкие паузы звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" делает только по очень внушительным поводам. Иногда Ольга позволяет себе такую роскошь, как отпуск.

Немудрено, что в последнее время в своем аккаунте в Instagram Ольга Бузова все чаще публикует видео, где снимает свою руку с капельницей. Поющая ведущая объясняет их применение нехваткой витаминов. И, по всей видимости, ситуация дошла до точки. Вот уже несколько дней Ольга сидит дома и не может говорить – организм дал серьезный сбой.

О проблемах со здоровьем Ольга Бузова сообщила поклонникам, опубликовав фотографию, которую сделала на фоне игрушек и двух собак. Живот поющая ведущая прикрыла смешным зайкой. "Вот уже три дня я дома. У меня постельный и голосовой режим – говорить нельзя. С утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и прием лекарств..." – заявила Бузова.

Гламурная брюнетка призналась, что ситуация настолько серьезна, что она даже работать не может. "Врачи строго-настрого запретили мне выходить из дома – и никаких "но"! Они уже знают, что я могу сбежать на работу. Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно. Мой организм сейчас очень слаб, дал сбой в самый неподходящий момент", – рассказала Ольга Бузова.

Звезда "Дома-2" поглощена заботами о здоровье. "Нужно было восстанавливаться. Сейчас самое главное – поднять иммунитет. Я сильная, справлюсь со всем", – убеждена поющая ведущая.

В заключение Ольга Бузова поблагодарила фанатов за поддержку: "Спасибо всем моим друзьям и близким, что вы так заботитесь обо мне, спасибо за ваше внимание. У меня дома просто фруктово-ягодный рай 🍓🍒🍍🍏🥝. И еще цветочки 💐🌹🌷. И мишка новенький🙃🐻. Люблю вас❤😘. Мои хорошие, скажу банальную фразу, но это истина! Самое главное – здоровье! Берегите себя! Когда мы хорошо себя чувствуем и не болеем, то можем все!"