Маргарита Овсянникова воткнула нож в спину Ольге Бузовой

Уже почти 12 лет Ольга Бузова является ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2". Помимо этого она строит успешную сольную карьеру певицы. А недавно в Сети появилась новость о том, что звезда "метит" на международный конкурс "Евровидение 2020".

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