Обделил сына: экс-жена Булдакова не согласна с завещанием

Актер Иван Булдаков умер в начале апреля этого года. Мужчина оставил завещание. по которому все его имущество отошло его второй жене Людмиле. Впрочем, первая супруга артиста не смирилась с таким положением дел.



Людмиле в собственность, после смерти актера, отошли дом в Подмосковье стоимостью пятьдесят миллионов рублей и автомобиля марки "Тойота". Кроме этого у Алексея Ивановича была двухкомнатная квартира в престижном районе столицы, но она была продана за полгода до смерти артиста.

Любопытно, что в завещании была указана только одна фамилия, хотя у актера был сын. Юноша не получил ничего от имущества своего знаменитого отца. Его мать Зинаида считает, что сам Булдаков не стал бы обделять единственного отпрыска. По словам женщины, его надоумила составить такой документ его последняя супруга.

"Нотариус сказал, что Алексей Иванович двадцать один год назад составил документ, будучи в здравом уме. По-человечески юрист нас понимает, но юридически сделать уже ничего невозможно. Здесь дело не в сумме всего этого богатства, а в поступке: ты исключил сына, которому дал имя и фамилию!", – передает слова Зинаиды издание "Собеседник".

Она подчеркнула, что изначально планировала разделить часть имущество между сыном, братом народного артиста Николаем и его детьми, однако ситуация повернулась не самым благоприятным образом. Конечно, сыну Булдакова уже 31 год, и молодой человек сам старается себя обеспечивать всем необходимым. Тем не менее, его маме все равно горько, что отец забыл единственного сына.

"Мне казалось, я хорошо знала человека, от которого у меня ребенок. Дело не в размере оставленного имущества, а в поступке. Ради приличия оставил бы какую-то сумму. Для людей ты народный артист, умело менял маски, а вот для сына кем остался? Почему сын должен ломиться в эту стену через суд?", – дополнила женщина.

