Билан проболтался о постыдном занятии и убежал

Представители прессы спросили Билана, какие ресурсы в Интернете он регулярно посещает. На вопрос, заходит ли он на сайты для взрослых, певец замялся, но ответил утвердительно.
Стоит отметить, что самое интересное произошло дальше. После вопроса о том, зачем Диме эротические сайты, если у него есть девушка, артист резко сменил риторику. "Ну надо же, только отвернулся, а вы уже тут напридумывали! <...> Я не говорил такого, ну вы чего!", – вдруг заявил вокалист.
После этого Дима Билан отвернулся от камер и убежал на сцену. Ответ на важный вопрос так и остался до конца не ясным, пишет сайт "Комсомольская правда".
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