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"Сто раз об этом пожалел": наговорившего о россиянах Паулса выгородили

Раймонд Паулс. Фото: www.globallookpress.com
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс неловко высказался о публике в России. Необдуманная фраза стала резонансной и обидела многих поклонников. За звезду теперь заступаются общественники.
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Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, считает, что ругать Раймонда Паулса не надо. По его словам, композитор не хотел ничего дурного для россиян.

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"Обобщения всегда вредны. Вот и Паулс сначала обобщил, высказался в сравнительном ключе о российской публике и получил в свой адрес массу критики. Теперь то конечно он говорит, что не то имел в виду и, дескать, он вообще не это говорил, но, как говорится, то, что написано пером, того не вырубишь топором. А еще есть одна большая проблема, что люди, выступая для локальных новостей своей страны, не понимают, что мир глобален и завтра придется держать ответ за свои высказывания в другой стране. Одно могу сказать, что Раймонд Паулс точно не враг России и ее гражданам. Даже если он что-то в сердцах сказал, то уже сто раз об этом пожалел", – выгородил звезду Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".

Напомним, в интервью латвийскому изданию Раймонд Паулс назвал российскую аудиторию навязчивой. "Я выходил после концерта с Пугачевой (Аллой – прим. ред.) и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво", – сказал музыкант. Он добавил, что в России после выступления "совсем другая атмосфера".

Между тем композитор не отрицает, что известным он стал только благодаря России. Звезда призналась, что быть популярным достаточно сложно, однако собрать концертный зал без узнаваемого имени еще тяжелее.

Добавим, что в середине лета Раймонд Паулс сказал, что на западе Россию часто выставляют в негативном свете. По мнению композитора, это происходит из-за страха перед сильным противником. Музыкант подчеркнул тогда, что испытывает к русским уважение.

6 декабря 2019, 21:40

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