Переломанная Бузова вызвала шок

О произошедшем девушка рассказала в своем "Инстаграм". К случившемуся она отнеслась с юмором.
"С первым переломом меня. Пусть он будет первым и последним. Пусть это будет уроком – идти по квартире в 5:30 утра надо аккуратно и очень медленно, ибо, ударившись о дверной проем мизинцем, можно стать обладателем перелома", – написала Анна Бузова. При этом она пожелала всем здоровья.
Поклонники посочувствовали сестре Ольги Бузовой и выразили надежду, что она скоро поправится. Некоторые поделились собственным похожим печальным опытом.
Напомним, певица почти год не общалась с младшей сестрой Анной Бузовой. Прошлой зимой между девушками произошел конфликт, причины которого до сих пор неизвестны.
Как писали "Дни.ру", недавно родственницы встретились на общем торжестве по случаю дня рождения их отца Игоря Дмитриевича. Глава семейства организовал праздник в одном из столичных ресторанов. Помирило ли певицу и Анну Бузову торжество, пока не ясно.
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