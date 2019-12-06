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Шаляпину с перетянутым лицом вынесли суровый приговор

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Новость о том, что певец решился на пластику, произвела в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Большинство читателей "Дни.ру" считают, что Прохор Шаляпин напрасно прибегнул к столь радикальной процедуре в свои 36 лет.
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Увидев фото артиста после круговой подтяжки лица, россияне пришли в шок и раскритиковали его. В комментариях в Сети они довольно жестко и категорично высказались о радикальных переменах во внешности исполнителя.

Народ вынес Прохору Шаляпину суровый приговор. "Надеюсь, что все эти подтяжки для дебила Захаренкова (настоящая фамилия певца – Прим. ред.) плохо кончатся! Рожу перекосит как у Алентовой", "Ну придурок полный. Такой красивый был мальчик, глаз не оторвать. Зачем так над собой издеваться? Мама дала ему и красоту и стройность – только ума не положила в коробочку… До старости… как далеко, а эти наркозы, боли только приближают болезни", "Зачем в таком возрасте делать пластику лица?.. Что будет с таблом через 20 лет?..", "Рожа перетянутая 40 раз", – отчитали Прохора Шаляпина пользователи Сети.

Как писали "Дни.ру", недавно певец решился на радикальный способ омоложения – круговую подтяжку (фейслифтинг). Это процедура, во время которой делаются разрезы по естественным складкам вокруг ушной раковины, линии продлеваются на несколько сантиметров в волосах затылочной области. Затем кожа натягивается и ушивается.

Прохор Шаляпин. Фото: Личный архив

Материал дополняется

Автор: 6 декабря 2019, 08:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жаркий отдых Прохора Шаляпина

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