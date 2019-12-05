Застрявший в унитазе сын Сафронова принял судьбоносное решение

Лука Затравкин весит 235 килограммов. В "Инстаграме" сын художника Никаса Сафронова сообщил, что вступает в борьбу с лишним весом. Худеть он намерен с помощью тренировок.
Молодой человек опубликовал снимок из фитнес-центра. "Спорт – не мое, но спасибо за подарок. Поприветствуйте нового члена нашей большой спортивной семьи Луку Затравкина. Узнали?" – написал 29-летний пианист.
Фолловеры восприняли его порыв негативно. Некоторые посоветовали сыну Сафронова взять лопату и заняться физическим трудом – мол, и пользы больше, и результат лучше.
Напомним, что недавно Затравкин опозорился, застряв в туалете самолета. Один из пассажиров снял "процесс спасения" на видео и выложил ролик в Сеть. Пианист хотел подать на него в суд, но передумал.
Сын Сафронова удивлен, почему о нем не вспоминали раньше, ведь он получил немало престижных наград. При этом после казуса в самолете Затравкин оказался в центре внимания.
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