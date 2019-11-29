"Больше вариантов нет": опозорившемуся в туалете сыну Сафронова вынесли приговор

Сергей Жорин выразил мнение, что Лука Затравкин вряд ли подаст в суд на авиакомпанию, в самолете которой произошел инцидент, или на человека, снявшего все на мобильный телефон. Адвокат сослался на отходчивый характер 29-летнего наследника самого известного современного художника в России Никаса Сафронова.
"Я очень давно знаю Луку и не думаю, что он будет искать человека, который выложил это фото, выигрывать у него суд. Он очень отходчивый человек, добрый. Он заводится, потом успокаивается", – сказал Жорин.
Адвокат счел незначительной компенсацию, которую сможет получить Затравкин в результате судебного решения в его пользу. "Он может разве что 50 тысяч рублей выиграть за нарушение права на изображение. Ну, предположим, еще 50 тысяч рублей – за вмешательство в частную жизнь. И все, больше никаких вариантов нет", – развел руками специалист.
Юрист дал понять, что наследнику Сафронова не удастся отсудить сумму, которая, по его мнению, могла бы компенсировать моральные страдания. "Понимаете, найти этого пассажира, который снял и выложил видео, несложно, но серьезных сумм с него взыскать не получится", – цитирует Жорина Nation News.
Ранее ситуацию с Лукой Затравкиным прокомментировал его отец. "В самолете решил справить малую нужду. Ему из-за веса и комплекции удобнее было это делать сидя. Случайно не вовремя нажал на кнопку унитаза и его засосало. Это знак: нужно быть осторожным в туалетах, причем всем", – высказался Никас Сафронов.
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