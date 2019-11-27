Застрявший в туалете сын Сафронова взорвался после насмешек

На ролике, облетевшем Сеть, наследник знаменитого художника не мог покинуть туалет из-за проблем с лишним весом. "Я не умру в туалете!", – кричал Лука. Видео посмотрели тысячи россиян, и многие высмеяли мужчину за полноту.
Сыну Никаса Сафронова помогали выбраться члены экипажа, кто-то снимал происходящее на камеру, при этом в салоне стоял хохот. А вот Луке совсем не смешно. "Я в очень подавленном состоянии, что вся эта история попала в СМИ", – приводит слова Затравкина Телеграм-канал Mash.
Теперь сын Никаса Сафронова намерен разобраться с лоукостером и автором скандального видео через адвокатов. Лука намерен подать в суд.
Отметим, Лука Затравкин – любимый сын Никаса Сафронова – весит около 200 килограммов. Иногда из-за своей полноты он попадает в нелепые ситуации. Напомним, скандальный инцидент произошел в самолете рейса Казань-Москва.
Как писали "Дни.ру", ранее Никас Сафронов сокрушался по поводу веса наследника. "Мой сын Лука тоже очень полный. Однажды я ему сказал, что он должен похудеть, чтобы быть моим другом, и он быстро сбросил лишний вес, – за восемь месяцев похудел со 159 до 73 килограммов. Но сегодня снова набрал", – говорил художник.
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