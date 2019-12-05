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Камилла Морроне высказалась о романе с Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо. Фото: www.globallookpress.com
Всем давно известно о романе 45-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо и 22-летней модели Камиллы Морроне. Девушка решила впервые высказаться на этот счет.
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По словам любовницы звезды, она с пониманием относится к повышенному интересу к их отношениям. "Наверное, окажись я на их месте, мне, наверное, тоже было бы любопытно!" – призналась Камилла. 

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Леонардо Вильгельм Ди Каприо актер

Блогер подняла тему о разнице в возрасте. К слову, Леонардо старше ее на целых 23 года. Светская львица уверена, что это не имеет никакого значения, и каждый имеет право заводить роман с тем, с кем захочет. 

Также она отметила, что ее очень обижает мнение окружающих. Ведь многие обвиняют ее в корысти. Помимо моделинга Моронне развивается в актерском направлении. И кто, как не известный на весь мир актер и продюсер, сможет ей помочь продвинуться в этой профессии?

"Многие думают, что я затеяла это, чтобы получать роли в кино…", – недоумевает возлюбленна Ди Каприо.

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Публикация от Camila Morrone (@camilamorrone)

Девушка надеется, что скоро люди поменяют отношение к ней. Рано или поздно они увидят талант и перестанут связывать ее успешную карьеру с Леонардо.

5 декабря 2019, 02:37
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